LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set
Arnaldi ha vinto il primo set contro Gomez con il punteggio di 6-3. Nel primo gioco, ha servito con un servizio ad uscire e ha concluso con un dritto dall’altra parte del campo. Gomez, dopo una risposta di rovescio, è atterrato male e ha deciso di non muoversi per tentare di recuperare il dritto dell’avversario. La partita è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Gioco Arnaldi: servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. Gomez non è atterrato benissimo dopo la risposta di rovescio ed ha poi deciso di non partire per provare a recuperare il dritto dell’azzurro. 40-0 Il dritto di Gomez si ferma a metà rete. 30-0 L’italiano spinge con il dritto da fondo ed ottiene il punto 15-0 Buon servizio dell’azzurro Al servizio Matteo Arnaldi SECONDO SET L’argentino si fa fasciare molto stretto il piede destro. Nel corso del primo set, durante una rincorsa, Gomez ha imputato il piede. Medical time-out per Gomez 6-3 Gioco e primo set Matteo Arnaldi: l’argentino mette in corridoio il rovescio in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.
Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16
Notizie e thread social correlati
LIVE Arnaldi-Gomez 0-0, ATP Umago 2026 in DIRETTA: inizia il torneo dell’azzurroDurante il match, Arnaldi ha ottenuto un punto con un colpo profondo che ha costretto l’avversario a commettere un errore di dritto.
LIVE Arnaldi-Gomez, ATP Umago 2026 in DIRETTA: trappola argentina all’esordioIn corso la partita tra Matteo Arnaldi e Federico Agustin Gomez nel secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2026.
Argomenti più discussi: LIVE Arnaldi-Gomez, ATP Umago 2026 in DIRETTA: trappola argentina all’esordio; LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova la terra rossa da n.9 del ranking; ATP Umago 2026, Marco Cecchinato eliminato al primo turno nel tabellone principale: niente derby con Cobolli; LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio.
LIVE Arnaldi-Gomez 4-1, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’argentino rimonta da 0-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo Arnaldi e ... oasport.it