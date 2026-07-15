LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set

Notizia in breve

Arnaldi ha vinto il primo set contro Gomez con il punteggio di 6-3. Nel primo gioco, ha servito con un servizio ad uscire e ha concluso con un dritto dall’altra parte del campo. Gomez, dopo una risposta di rovescio, è atterrato male e ha deciso di non muoversi per tentare di recuperare il dritto dell’avversario. La partita è in corso.