L’argentino Roman Andres Burruchaga ha vinto il primo set contro un tennista italiano con il punteggio di 6-2 all’ATP di Umago. Durante il set, sono stati registrati un doppio fallo e un ace dell’avversario. In alcuni scambi, il tennista italiano ha commesso risposte corte e lunghe risposte di rovescio, mentre Burruchaga ha concluso alcuni punti con risposte profonde e colpi di rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Gioco e primo set Roman Andres Burruchaga: lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 40-30 Doppio fallo 40-15 Ace! 30-15 Risposta profonda di Cobolli che poi chiude con il rovescio 30-0 Corta la risposta di Cobolli. Burruchaga ne approfitta e chiude con il colpo successivo 15-0 Uno-due per l’argentino 2-5 Break Burruchaga: l’argentino risponde quasi dagli spalti sul kick ad uscire, poi è velocissimo a spostarsi verso la parte opposta e trova la riga con il dritto. Cobolli stecca e perde nuovamente il servizio. 40-A Lungo il rovescio dell’azzurro 40-40 Dritto lungolinea di Burruchaga. Cobolli tenta una complicata soluzione in lungolinea che termina in corridoio A-40 Prima in slice ad uscire vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’argentino domina il 1° set

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Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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