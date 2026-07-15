LIVE Cobolli-Burruchaga 1-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro resta in scia nel 1° set

Sul campo, Cobolli ha ottenuto un punto con un passante di dritto vicino alla riga, portandosi 40-40 nel primo set. Burruchaga ha risposto con un rovescio in rete, tentando un colpo ravvicinato. Il punteggio rimane 1-2 nel primo set. La partita prosegue con entrambi i giocatori impegnati in scambi di gioco, senza ulteriori dettagli sulle fasi successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Cobolli: aaaaceee!! A-40 L’accelerazione di dritto di Cobolli pizzica la riga e manda fuori giri l’argentino 40-40 In rete la risposta di rovescio di Burruchaga che ha provato a rispondere da vicino su questa seconda. Seconda 30-40 Termina di poco largo il dritto in uscita dal servizio di Cobolli. 30-30 Il rovescio dal centro dell’argentino termina di pochissimo lungo. 15-30 Risposta profonda di Burruchaga che ha iniziato molto bene quest’incontro 15-15 Cobolli rimane un pizzico lontano dalla palla e mette in rete il rovescio. 15-0 Burruchaga incrocia con il rovescio ed attacca in controtempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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