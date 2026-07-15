LIVE Cobolli-Burruchaga 1-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro resta in scia nel 1° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul campo, Cobolli ha ottenuto un punto con un passante di dritto vicino alla riga, portandosi 40-40 nel primo set. Burruchaga ha risposto con un rovescio in rete, tentando un colpo ravvicinato. Il punteggio rimane 1-2 nel primo set. La partita prosegue con entrambi i giocatori impegnati in scambi di gioco, senza ulteriori dettagli sulle fasi successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco   Cobolli: aaaaceee!! A-40 L’accelerazione di dritto di Cobolli pizzica la riga e manda fuori giri l’argentino 40-40 In rete la risposta di rovescio di Burruchaga che ha provato a rispondere da vicino su questa seconda. Seconda 30-40 Termina di poco largo il dritto in uscita dal servizio di Cobolli. 30-30 Il rovescio dal centro dell’argentino termina di pochissimo lungo. 15-30 Risposta profonda di Burruchaga che ha iniziato molto bene quest’incontro 15-15 Cobolli rimane un pizzico lontano dalla palla e mette in rete il rovescio. 15-0 Burruchaga incrocia con il rovescio ed attacca in controtempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

live cobolli burruchaga 1 2 atp umago 2026 in diretta l8217azzurro resta in scia nel 1176 set
© Oasport.it - LIVE Cobolli-Burruchaga 1-2, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’azzurro resta in scia nel 1° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

Video Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Arnaldi

LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: il romano torna in campo da n.9 del mondo!Il giocatore romano, attualmente al nono posto nel ranking mondiale, è tornato in campo negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026.

Temi più discussi: LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: il romano torna in campo da n.9 del mondo!; Dove vedere in tv Cobolli-Burruchaga oggi, ATP Umago 2026: orario, programma, streaming; Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 15 luglio; LIVE Cobolli-De Minaur 7-5, 7-6, 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA: CHE CUORE! L’azzurro vince in 3 set e torna ai quarti.

cobolli burruchaga live cobolli burruchaga 1LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 È iniziato il programma sul Gran Ivanisevic stadium con l'incontro tra Arnaldi e Gomez. L'italiano ha ... oasport.it

cobolli burruchaga live cobolli burruchaga 1Dove vedere in tv Cobolli-Burruchaga oggi, ATP Umago 2026: orario, programma, streamingNell'ATP 250 di Umago 2026 è il momento del numero 1 del seeding, l'azzurro Flavio Cobolli: sulla terra battuta outdoor croata il tennista azzurro, ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web