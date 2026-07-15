LIVE Cobolli-Burruchaga 2-4 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro resta in scia nel 1° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al decimo gioco del primo set, Cobolli commette un errore con il rovescio, portando il punteggio a 30-40. Burruchaga si avvicina al break, risponde bene alla smorzata dell’avversario e conclude con un recupero in lungolinea. La partita tra i due prosegue con scambi intensi e punti decisi, mentre si cerca di conquistare il primo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cobolli perde il controllo del rovescio Seconda 30-30 Burruchaga arriva bene sulla smorzata e gioca il recupero in lungolinea. 30-15 Cobolli non colpisce bene il rovescio lungolinea. La palla rimane in campo per poco, l’argentino accorcia ma l’italiano non ne approfitta sbagliando l’angolo dell’attacco. Burruchaga tira a tutto braccio il passante di dritto, ma l’azzurro mette la racchetta e para la volee. 15-15 Prima ad uscire vincente. 0-15 Braccio di ferro sulla diagonale di rovescio. Ad avere la meglio è l’argentino, premiato dall’errore in lunghezza dell’azzurro 2-4 Gioco Burruchaga: prima ad uscire vincente per l’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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