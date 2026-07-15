L’argentino Burruchaga ha vinto il suo primo match contro un top 10, avanzando ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago, battendo Cobolli 6-2, 4-6, 6-4. Al prossimo turno affronterà il vincente tra Carreno Busta e Carabelli, con quest’ultimo avanti 5-4 nel terzo set e lo spagnolo al servizio. La partita tra Carreno Busta e Carabelli è in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Prima vittoria contro un top 10 per l’argentino che avanza ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago. Al prossimo turno Burruchaga affronterà il vincente di Carreno Busta-Ugo Carabelli, partita in corso in questo momento con l’argentino avanti 5-4 nel terzo set ma con lo spagnolo al servizio 20.43 Sconfitta all’esordio per Flavio Cobolli che non è entrato in campo nel migliore dei modi, forse complice il cambio di superficie, poi ha provato ad entrare nel match nel secondo ma l’argentino è stato abile a gestire la rimonta dell’italiano. 20.42 6-2, 6-4 Gioco, partita ed incontro Roman Andres Burruchaga: servizio ad uscire e dritto in contropiede per l’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6, 4-6 ATP Umago 2026 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurro

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Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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