L’argentino sta servendo per la vittoria nel match di doppio all’ATP di Umago 2026. Sul punteggio di 4-5 nel set decisivo, il giocatore si prepara a concludere l’incontro. Prima di questo, si è registrato un punto con uno scambio rapido e preciso, con Burruchaga che ha messo in difficoltà l’avversario con un rovescio in controtempo. La partita ha visto scambi intensi, con il pubblico che segue attentamente ogni battuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima ad uscire a tre quarti di velocità e rovescio in contropiede per Burruchaga che si butta a rete. Cobolli ha lo spazio per passare in lungolinea ma il rovescio termina in corridoio 30-40 Sulla riga la risposta di Cobolli, che poi trova gli ultimi centimetri di campo con i due dritti successivi ed infine chiude al secondo smash 30-30 Burruchaga decide di abbassare la velocità del servizio pur di mettere la prima in campo. Cobolli trova una buona risposta profonda e centrale ma poi mette in rete il dritto inside-in 15-30 Risposta profonda di Cobolli che poi spinge con il dritto e forza l’errore dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6, 4-5 ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per la vittoria

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Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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