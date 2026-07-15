LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 3-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di ATP a Umago, Cobolli ha vinto il secondo set 3-2 dopo aver perso il primo 2-6. Nel secondo set si è registrato un equilibrio, con alcuni scambi chiave. In un punto, Cobolli ha messo in campo un colpo vincente al centro, portandosi sul 40-30. In un altro scambio, il suo rovescio è finito sul nastro e poi è ricaduto nella metà campo dell’avversario, che ha risposto con un recupero lungolinea.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Il rovescio di Cobolli sbatte sul nastro e ricade nella metà campo dell’argentino che gioca il recupero lungolinea. L’italiano non controlla il colpo al volo. 15-30 Dritto inside in vincente per l’italiano 15-15 Cobolli si sposta per rispondere con il dritto e mettere pressione all’avversario. Burruchaga è bravo a gestire la risposta dell’azzurro che perde il controllo del dritto 0-15 Doppio fallo. 3-2 Gioco   Cobolli: in rete la smorzata dell’argentino che aveva messo i piedi in campo fintando fino all’ultimo il dritto. A-40 Regalo dell’argentino che perde in lunghezza il controllo del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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