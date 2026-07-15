LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 3-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Notizia in breve

Durante il match di ATP a Umago, Cobolli ha vinto il secondo set 3-2 dopo aver perso il primo 2-6. Nel secondo set si è registrato un equilibrio, con alcuni scambi chiave. In un punto, Cobolli ha messo in campo un colpo vincente al centro, portandosi sul 40-30. In un altro scambio, il suo rovescio è finito sul nastro e poi è ricaduto nella metà campo dell’avversario, che ha risposto con un recupero lungolinea.