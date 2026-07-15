LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 2-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set dell'incontro tra Cobolli e Burruchaga, il punteggio è 2-6, 2-2. Burruchaga ha ottenuto un punto con una contro-smorzata dopo aver recuperato una smorzata di Cobolli. Cobolli ha concluso un punto con un dritto inside-in che è finito in corridoio. Il punteggio è equilibrato a metà secondo set, con entrambe le parti che hanno vinto due giochi ciascuna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Burruchaga arriva bene sulla smorzata di Cobolli e va a segno con la contro-smorzata 2-2 Gioco Burruchaga: di poco in corridoio il dritto inside-in di Cobolli. Seconda 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Servizio ad uscire e smorzata in contropiede. Cobolli arriva in allungo ed alza il lob, su cui l’argentino tenta il tweener che termina di poco lungo. 30-15 Cobolli non colpisce benissimo il rovescio che termina in corridoio 15-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede per l’argentino 0-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Burruchaga 2-1 Gioco Cobolli: in rete il passante di rovescio dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cobolli vs Burruchaga UMAG CROAZIA Open 2026 Atp 250

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