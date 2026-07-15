LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 2-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Notizia in breve

Nel secondo set dell'incontro tra Cobolli e Burruchaga, il punteggio è 2-6, 2-2. Burruchaga ha ottenuto un punto con una contro-smorzata dopo aver recuperato una smorzata di Cobolli. Cobolli ha concluso un punto con un dritto inside-in che è finito in corridoio. Il punteggio è equilibrato a metà secondo set, con entrambe le parti che hanno vinto due giochi ciascuna.