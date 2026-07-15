LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva in apertura di 2° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’argentino ha conquistato il secondo game del secondo set con un ace, portandosi sul 40-0. In questo punto, ha colpito un colpo vincente al centro, mentre l’azzurro ha commesso un errore con un colpo profondo. Nel gioco precedente, l’azzurro ha avuto un punto con un servizio e una palla corta, ma l’argentino ha mantenuto il vantaggio. La partita si sta svolgendo in diretta all’ATP di Umago.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Burruchaga: ace! 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Profondo il dritto dell’argentino, stecca l’azzurro 15-0 Servizio e palla corta per l’argentino. Al servizio Roman Andres Burruchaga 1-0 Gioco Cobolli: servizio e smorzata per l’italiano. A-40 Il nastro prende in controtempo Burruchaga, che tenta una complicata smorzata su cui Cobolli chiude senza problemi. 40-40 Termina di poco largo il dritto dal centro di Cobolli. A-40 Prima ad uscire vincente. 40-40 Scambio durissimo giocato principalmente sulla diagonale di rovescio. L’argentino poi cambia con il rovescio lungolinea, ma l’azzurro difende bene ed infine contrattacca con il dritto dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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