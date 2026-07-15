LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva in apertura di 2° set

Notizia in breve

L’argentino ha conquistato il secondo game del secondo set con un ace, portandosi sul 40-0. In questo punto, ha colpito un colpo vincente al centro, mentre l’azzurro ha commesso un errore con un colpo profondo. Nel gioco precedente, l’azzurro ha avuto un punto con un servizio e una palla corta, ma l’argentino ha mantenuto il vantaggio. La partita si sta svolgendo in diretta all’ATP di Umago.