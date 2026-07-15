LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-7 5-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per la vittoria

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di Umago, Arnaldi conduce 6-3, 5-7, 5-3 contro Gomez. L’italiano serve per la vittoria, mentre nel set decisivo si alternano scambi intensi. Arnaldi ha messo a segno alcuni punti con colpi potenti e precisi, come un dritto dal fondo e un passante in corsa. Gomez ha tentato di reagire, ma finora non è riuscito a recuperare. Il punteggio resta in equilibrio mentre si avvicina il momento decisivo del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 AAAACEEEE 15-0 Arnaldi spinge bene con il dritto dal fondo e poi prende la rete con il lungolinea. Lungo il passante in corsa di Gomez. In questo set Arnaldi ha vinto l’83% dei punti con la prima, entrata il 67% delle volte, ed il 33% con la seconda. 5-3 Gioco Gomez: il rovescio di Arnaldi sbatte sul nastro e termina in corridoio, 40-30 Rovescio lungolinea vincente di Arnaldi 40-15 Gomez spinge con il dritto, prende la rete ma lascia sfilare il passante che termina fuori. 30-15 Ace! 15-15 Il dritto di Gomez termina a metà rete. 15-0 Pizzica la riga la prima dell’argentino. 5-2 Gioco Arnaldi: in rete il back dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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