LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-6 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per il 2° set
Durante il match di tennis in corso, Gomez ha vinto il primo set 6-3 e ora sta servendo per il secondo set con il punteggio di 5-6. Sul campo, Gomez ha realizzato una volee in allungo su un passante lungolinea di Arnaldi, che ha risposto con una spaccata. Arnaldi ha commesso un errore sulla risposta, portando il punteggio a 30-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Splendida volee in allungo di Gomez su un buon passante lungolinea in spaccata di Arnaldi 30-0 Arnaldi non controlla la risposta. 15-0 Termina di poco largo il dritto a sventaglio di Arnaldi 5-6 Break Gomez: Arnaldi perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. Seconda 30-40 Dritto pesante di Gomez che poi chiede scusa all’italiano. Seconda 30-30 Grandissima prima ad uscire! Questa volta Gomez tocca ma non riesce a rispondere 15-30 AAAAACEEEEE!!! Prima perfetta ad uscire 0-30 Lungo il dritto inside-in in uscita dal servizio di Arnaldi. 0-15 Buona risposta di rovescio di Gomez che poi trova un altro rovescio lungolinea splendido. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16
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Arnaldi conduce 63, 22 contro Gomez nel torneo di Umago. L’argentino ha migliorato il servizio, portandosi a 400 con un rovescio profondo che ha messo in difficoltà l’avversario. facebook
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