LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-6 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per il 2° set

Notizia in breve

Durante il match di tennis in corso, Gomez ha vinto il primo set 6-3 e ora sta servendo per il secondo set con il punteggio di 5-6. Sul campo, Gomez ha realizzato una volee in allungo su un passante lungolinea di Arnaldi, che ha risposto con una spaccata. Arnaldi ha commesso un errore sulla risposta, portando il punteggio a 30-0.