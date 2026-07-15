Arnaldi ha consolidato il break nel terzo set, portandosi sul 4-2 contro Gomez. Nel gioco, Gomez ha vinto il suo primo punto con un rovescio in rete dell’italiano, che ha dovuto correre per rispondere. La partita è in corso all’ATP di Umago, con il punteggio attuale di 6-3, 5-7, 4-2 in favore di Arnaldi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il rovescio di Gomez, costretto a correre dall’italiano 4-2 Gioco Gomez: prima ad uscire vincente. 40-30 Gomez perde il controllo del rovescio che scappa in lunghezza. 40-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio dell’argentino dopo la buona risposta lungolinea di Arnaldi 40-0 Prima al corpo e rovescio incrociato di Gomez 30-0 Servizio ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta. 15-0 Servizio e dritto per l’argentino 4-1 Gioco Arnaldi: prima vincente per l’azzurro. A-40 Prima ad uscire e rovescio dalla parte opposta. 40-40 Prima ad uscire vincente. 30-40 Sfortunato Arnaldi. Il dritto inside-out dell’azzurro termina di poco largo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Gomez 6-3, 5-7, 4-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’azzurro consolida il break nel 3° set

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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