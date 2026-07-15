LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 4-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set
Durante il match di tennis in corso, Arnaldi ha vinto il primo set con un 6-3 e si trova ora in vantaggio nel secondo, sul 4-3. Nel dettaglio, ci sono stati scambi di gioco con alcuni punti vinti al servizio, tra cui un ace e un vincente al centro. Gomez ha commesso un errore con un rovescio lungo, mentre i punteggi mostrano un equilibrio tra i due giocatori nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima al centro vincente. 30-15 Ace! 15-15 Prima ad uscire vincente. 0-15 Lungo il rovescio di Gomez. Palle nuove 4-3 Gioco Arnaldi: di poco lunga la risposta di dritto dell’argentino 40-15 Ottima risposta di dritto dell’argentino che ha lasciato andare il braccio 40-0 Ottima smorzata in uscita dal servizio per Arnaldi che poi gioca un lob al volo. Gomez perde un attimo l’appoggio nel cambio di direzione sotto la rete, arriva sulla palla in allungo ma non riesce a giocare il colpo. L’argentino finisce poi in spaccata. 30-0 Arnaldi accelera con il rovescio lungolinea. Gomez si difende ma perde campo, l’italiano verticalizza con il dritto lungolinea e prende la rete senza aver bisogno di giocare la volee. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Gomez vs Arnaldi UMAG CROAZIA Open 2026 Atp 250
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