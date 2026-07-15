LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 4-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Notizia in breve

Durante il match di tennis in corso, Arnaldi ha vinto il primo set con un 6-3 e si trova ora in vantaggio nel secondo, sul 4-3. Nel dettaglio, ci sono stati scambi di gioco con alcuni punti vinti al servizio, tra cui un ace e un vincente al centro. Gomez ha commesso un errore con un rovescio lungo, mentre i punteggi mostrano un equilibrio tra i due giocatori nel secondo set.