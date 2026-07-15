Durante il match sul campo di Umago, Arnaldi ha vinto il primo set 6-3, Gomez ha pareggiato 7-5 nel secondo, poi Arnaldi ha preso il comando 1-0 nel terzo set. Gomez ha salvato tre match point e ha vinto il secondo set. Nel gioco attuale, Gomez ha commesso un errore in rete con il dritto, mentre Arnaldi ha messo in campo una buona prima di servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizi Federico Agustin Gomez. 1-0 Gioco Arnaldi: in rete il dritto di Gomez. 40-30 Servizio e dritto per l’azzurro 30-30 Di nuovo una buona prima al centro per l’italiano. In rete la risposta di dritto dell’argentino 15-30 Arnaldi affossa a metà rete il dritto in uscita dal servizio 15-15 Prima al centro vincente. 0-15 L’italiano perde il controllo del dritto Al servizio Matteo Arnaldi TERZO SET Rientrano in campo i due giocatori. Arnaldi dovrà essere bravo a dimenticare quanto successo alla fine del secondo set, quando l’argentino ha annullato 3 match point all’italiano Toilet break per entrambi i giocatori 5-7 Gioco e secondo set Federico Agustin Gomez: l’argentino gioca due dritti sulla riga, poi lascia rimbalzare la difesa dell’italiano e chiude con lo smash. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Gomez 6-3, 5-7, 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’argentino annulla 3 match point e vince il 2° set

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Gomez vs Arnaldi UMAG CROAZIA Open 2026 Atp 250

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