LIVE Arnaldi-Gomez 4-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino recupera un break

Notizia in breve

Sul campo si sta giocando il match tra Arnaldi e Gomez, con il punteggio attuale di 4-3 a favore di Arnaldi. Durante il gioco, Arnaldi ha commesso un errore con un dritto in uscita dal servizio, che è terminato in rete, e Gomez ha cercato di attaccare la seconda di Arnaldi senza successo. Sono stati segnalati un ace e uno scambio prolungato da fondo campo, mentre Gomez ha tentato di mettere pressione con un tentativo di attacco che non ha trovato il campo.