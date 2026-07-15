LIVE Arnaldi-Gomez 4-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino recupera un break
Sul campo si sta giocando il match tra Arnaldi e Gomez, con il punteggio attuale di 4-3 a favore di Arnaldi. Durante il gioco, Arnaldi ha commesso un errore con un dritto in uscita dal servizio, che è terminato in rete, e Gomez ha cercato di attaccare la seconda di Arnaldi senza successo. Sono stati segnalati un ace e uno scambio prolungato da fondo campo, mentre Gomez ha tentato di mettere pressione con un tentativo di attacco che non ha trovato il campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Il dritto in uscita dal servizio di Arnaldi termina in rete. 40-15 Gomez prova ad aggredire la seconda di Arnaldi ma non trova il campo 30-15 Ace!! Servizio perfetto alla T 15-15 Braccio di ferro da fondo campo. L’italiano stecca con il dritto, la palla si impenna e resta in campo. Gomez accelera con il dritto a sventaglio, Arnaldi non controlla il rovescio 15-0 Lunga la risposta di dritto dell’argentino 4-3 Gioco Gomez: prima ad uscire per l’argentino. Arnaldi stecca la risposta di dritto. 40-15 Arnaldi colpisce male il dritto che termina ampiamente fuori 30-15 Doppio fallo 30-0 In rete la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16
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