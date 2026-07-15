LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-4 ATP Umago 2026 in DIRETTA | fasi decisive del 2° set
Durante il match tra Arnaldi e Gomez ad Umago, nel secondo set, si è verificato un errore che ha portato il punteggio a 30-40. Arnaldi ha colpito un rovescio centrale e profondo, ma ha messo la palla al centro della rete, commettendo un errore che ha messo Gomez in posizione favorevole. La partita è in corso e si stanno giocando le fasi decisive del secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-40 Brutto errore di Arnaldi che mette al centro della rete il rovescio dopo una buona risposta profonda e centrale. Seconda 15-40 Arnaldi tenta una complicata risposta con il rovescio lungolinea che termina abbondantemente in corridoio 0-40 Gomez non trova la giusta distanza dalla palla e mette in rete il rovescio in uscita dal servizio. Seconda 0-30 Gomez comanda bene con il dritto. Arnaldi rallenta e chiama avanti l’argentino con un chop al centro del campo. L’argentino attacca con il dritto ma non fa male e viene infilato dal passante dell’azzurro. 0-15 Gomez perde il controllo del rovescio Nel secondo set Gomez ha vinto il 70% dei punti giocati con la prima, entrata l’80 delle volte, ed il 60% con la seconda 5-4 Gioco Arnaldi: il back dell’argentino si impenna ed atterra lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.
Gomez vs Arnaldi UMAG CROAZIA Open 2026 Atp 250
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Arnaldi-Gomez 6-3, 1-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set
LIVE Arnaldi-Gomez 6-3, 4-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° setDurante il match di tennis in corso, Arnaldi ha vinto il primo set con un 6-3 e si trova ora in vantaggio nel secondo, sul 4-3.
Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Gomez, ATP Umago 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova la terra rossa da n.9 del ranking; ATP Umago 2026, Marco Cecchinato eliminato al primo turno nel tabellone principale: niente derby con Cobolli; LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio.
Arnaldi conduce 63, 22 contro Gomez nel torneo di Umago. L’argentino ha migliorato il servizio, portandosi a 400 con un rovescio profondo che ha messo in difficoltà l’avversario. facebook
LIVE Arnaldi-Gomez 6-3, 4-4 ATP Umago 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo Arnaldi e ... oasport.it
LIVE Cobolli-Burruchaga, ATP Umago 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo ArnaldiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 È iniziato il programma sul Gran Ivanisevic stadium con l'incontro tra Arnaldi e Gomez. L'italiano ha ... oasport.it