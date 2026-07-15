LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-4 ATP Umago 2026 in DIRETTA | fasi decisive del 2° set

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match tra Arnaldi e Gomez ad Umago, nel secondo set, si è verificato un errore che ha portato il punteggio a 30-40. Arnaldi ha colpito un rovescio centrale e profondo, ma ha messo la palla al centro della rete, commettendo un errore che ha messo Gomez in posizione favorevole. La partita è in corso e si stanno giocando le fasi decisive del secondo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-40 Brutto errore di Arnaldi che mette al centro della rete il rovescio dopo una buona risposta profonda e centrale. Seconda 15-40 Arnaldi tenta una complicata risposta con il rovescio lungolinea che termina abbondantemente in corridoio 0-40 Gomez non trova la giusta distanza dalla palla e mette in rete il rovescio in uscita dal servizio. Seconda 0-30 Gomez comanda bene con il dritto. Arnaldi rallenta e chiama avanti l’argentino con un chop al centro del campo. L’argentino attacca con il dritto ma non fa male e viene infilato dal passante dell’azzurro. 0-15 Gomez perde il controllo del rovescio Nel secondo set Gomez ha vinto il 70% dei punti giocati con la prima, entrata l’80 delle volte, ed il  60% con la seconda 5-4 Gioco Arnaldi: il back dell’argentino si impenna ed atterra lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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