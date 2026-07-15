LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-4 ATP Umago 2026 in DIRETTA | fasi decisive del 2° set

Notizia in breve

Durante il match tra Arnaldi e Gomez ad Umago, nel secondo set, si è verificato un errore che ha portato il punteggio a 30-40. Arnaldi ha colpito un rovescio centrale e profondo, ma ha messo la palla al centro della rete, commettendo un errore che ha messo Gomez in posizione favorevole. La partita è in corso e si stanno giocando le fasi decisive del secondo set.