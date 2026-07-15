LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 2-2 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino cresce al servizio

Arnaldi conduce 6-3, 2-2 contro Gomez nel torneo di Umago. L’argentino ha migliorato il servizio, portandosi a 40-0 con un rovescio profondo che ha messo in difficoltà l’avversario. Gomez ha risposto in rete con un colpo sul kick ad uscire di Arnaldi, che aveva seguito a rete la seconda palla. La partita prosegue con ritmo intenso, con entrambi i giocatori impegnati a mantenere il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Rovescio profondo di Arnaldi che mette i piedi in campo e chiude con il dritto inside-out. 30-0 In rete la risposta di Gomez sul kick ad uscire di Arnaldi che aveva seguito a rete la seconda. 15-0 Prima ad uscire vincente 2-2 Gioco Gomez: prima al centro vincente. 40-30 Gomez schiaccia troppo la volee di dritto e tiene in vita Arnaldi, che arriva e passa con il dritto lungolinea. 40-15 Brutto errore di Arnaldi che arriva benissimo sulla smorzata di Gomez ma mette in corridoio il rovescio 30-15 Prima vincente per l’argentino che ha alzato la qualità del servizio 15-15 Gomez gioca uno splendido rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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