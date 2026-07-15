Gomez ha vinto il gioco, con un nastro che ha deviato il suo colpo. Arnaldi, che aveva subito un punto da 0-40, ha risposto con un rovescio rapido e ha tentato di avvicinarsi alla rete, ma la sua volee è finita fuori. Attualmente il punteggio è 4-1 in favore di Arnaldi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Gomez: la deviazione del nastro cambia la traiettoria del colpo dell’argentino. Arnaldi accelera con il rovescio e poi prende la rete ma non trova il campo con la volee. A-40 Arnaldi stecca la risposta di dritto Seconda 40-40 Ottima prima al centro e dritto vincente per l’argentino, che aspetta il movimento di Arnaldi e poi va dalla parte opposta. 30-40 Ace! Servizio al centro perfetto 15-40 Arnaldi perde il controllo del dritto che termina lungo. 0-40 Risposta profonda di Arnaldi che poi si avvicina alla riga di fondo e pizzica la linea con il dritto inside-out 0-30 In corridoio il rovescio incrociato in uscita dal servizio dell’argentino 0-15 Prima al centro e schiaffo al volo di dritto per Gomez, che però non è incisivo con questo colpo al volo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Gomez 4-1, ATP Umago 2026 in DIRETTA: l’argentino rimonta da 0-40

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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