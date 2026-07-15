LIVE Alle 21 Inghilterra-Argentina le ufficiali | Messi sfida Kane e Bellingham

Notizia in breve

Alle 21 si gioca Inghilterra-Argentina. Le formazioni ufficiali vedono Pickford tra i pali per l'Inghilterra, con James, Stones, Guehi e Spence in difesa, Rice e Anderson a centrocampo, Bellingham, Rogers e Gordon dietro Kane. L’Argentina risponde con Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a centrocampo, con Simeone, Enzo Fernandez e Mac Allister a supporto di Messi e Julian Alvarez.