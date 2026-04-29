LIVE Alle 21 Atletico-Arsenal le ufficiali | Simeone con Oblak solo panchina per Saka
Alle 21 si gioca la partita tra Atletico e Arsenal a Madrid, valida per le semifinali dell’edizione 2026. Le formazioni ufficiali sono state comunicate: l’allenatore dell’Atletico ha scelto Oblak come portiere titolare, mentre Saka non figura tra i titolari dell’Arsenal e si trova in panchina. La sfida rappresenta il primo round di questa fase del torneo.
(4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta. (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone. È l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Arsenal, l'andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì al Wanda Metropolitano.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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