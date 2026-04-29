LIVE Alle 21 Atletico-Arsenal le ufficiali | Simeone con Oblak solo panchina per Saka

Alle 21 si gioca la partita tra Atletico e Arsenal a Madrid, valida per le semifinali dell’edizione 2026. Le formazioni ufficiali sono state comunicate: l’allenatore dell’Atletico ha scelto Oblak come portiere titolare, mentre Saka non figura tra i titolari dell’Arsenal e si trova in panchina. La sfida rappresenta il primo round di questa fase del torneo.