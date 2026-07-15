literature is political con richard ford

Richard Ford, 82 anni, uno dei maggiori scrittori americani, ha discusso della scrittura, della politica e di Donald Trump. Ha parlato di come si diventa un buon scrittore e ha condiviso le sue opinioni sulla situazione politica attuale. Ford ha sottolineato che la letteratura è politica, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulle sue esperienze e sui temi di attualità senza approfondire aspetti legali o personali.

Richard Ford is one of the great American writers. At 82, he is one of the last of his generation. We talk with him about how to become a good writer, about politics, and about Donald Trump. Richard Ford’s recommendationsIn Our Time by Ernest HemingwayAbsalom, Absalom! by William FaulknerThe Concept of Character in Fiction by William Gass Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Why Politicians Hate Books Richard Ford in Milan Explains

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