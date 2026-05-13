Durante la 48ª edizione degli Sm Children’s Literature Awards, la regina ha optato per un abbigliamento che combinava pezzi in pelle e suede, abbinati a una blusa con stampa già indossata in precedenza. La scelta di un look elegante e moderno ha attirato l’attenzione dei presenti. La partecipazione si è svolta in un contesto ufficiale dedicato alla premiazione di opere letterarie per bambini.

, mixando pelle, suede e una blusa stampata già indossata in passato. Per l’occasione, la reigna ha optato per una gonna midi in pelle firmata Boss, modello dal taglio impeccabile che ha aggiunto struttura e modernità all’intero outfit. A completare il look, una blusa stampata già indossata nel 2018, dettaglio che ha confermato ancora una volta l’approccio consapevole della regina alla moda, spesso orientato verso il riutilizzo di capi iconici del proprio guardaroba. La combinazione tra la texture della pelle e la leggerezza del motivo grafico ha creato un equilibrio raffinato e contemporaneo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per la 48ª edizione degli Sm Children’s Literature Awards, Letizia di Spagna ha scelto un look elegante e contemporaneo

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