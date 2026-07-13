Missione Finals per l’Italia | a Osaka l’ultima settimana della fase di qualificazione della VNL 2026 con Giannelli Russo e Balaso
L’Italia partecipa all’ultima settimana della fase di qualificazione della Volleyball Nations League 2026 a Osaka, dal 15 al 19 luglio. La squadra affronterà Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, cercando di ottenere l’accesso alle Finals. La formazione conta su giocatori come Giannelli, Russo e Balaso. La competizione si svolge in un periodo di cinque giorni, con incontri tra le varie nazionali coinvolte nella qualificazione.
L’ultima settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026 porterà l’Italia a Osaka, dove dal 15 al 19 luglio gli azzurri si giocheranno la qualificazione alle Finals affrontando Giappone, Belgio, Argentina e Cuba. Quattro partite molto diverse tra loro, ma tutte importanti per una squadra che occupa il sesto posto della classifica generale con cinque vittorie e 16 punti e che non può ancora considerare al sicuro la presenza nella fase finale. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi è partita venerdì scorso da Malpensa dopo l’ultimo periodo di preparazione svolto a Cavalese, completato dall’amichevole disputata contro l’Argentina a Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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