Volley VNL | Italia ko al tie-break contro il Giappone nella Pool 9 di Osaka

L’Italia ha perso al tie-break contro il Giappone nella Pool 9 di Osaka. La partita, molto combattuta, si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo che gli azzurri avevano vinto il primo set 26-24, ma poi sono stati superati nei successivi due 19-25 e 20-25. Nel quarto set, l’Italia ha vinto 25-23, prima di perdere il tie-break 12-15. Domani affrontano il Belgio.

Gli azzurri cedono 3-2 ai padroni di casa dopo una gara intensa e combattuta: 26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15. Domani il secondo impegno contro il Belgio, in diretta su DAZN e VBTV. Prima sconfitta per l’Italia nella Pool 9 della Volleyball Nations League maschile. All’Asue Arena di Osaka gli azzurri sono stati superati 3-2 dal Giappone padrone di casa, al termine di una partita combattuta e giocata punto a punto davanti a oltre 10mila spettatori. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha vinto il primo e il quarto set, ma il Giappone ha avuto la meglio al tie-break con il punteggio di 26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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L'Italia conquista la terza vittoria consecutiva nella VNL

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