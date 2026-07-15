L’Italia brucia Cresce la paura per gli incendi

In Italia, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo su numerosi fronti di incendio che si sono aperti in diverse regioni. Con l’aumento delle temperature, il rischio di incendi è cresciuto in tutto il paese, coinvolgendo aree dal nord al sud.

Mentre il termometro sale, aumenta anche il rischio incendi. Da nord a sud sono numerosi i fronti aperti e gli interventi dei Vigili del Fuoco. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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LItalia brucia. Cresce la paura per gli incendi

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