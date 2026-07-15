Un politico si presenta in chiesa con gli occhi lucidi e mani nervose, mentre cerca di raccontare la propria esperienza. La sala è piena di cittadini, simpatizzanti e membri dell’amministrazione comunale. L’uomo afferma di aver affrontato minacce e isolamento, sostenendo di essere stato lasciato solo contro gruppi criminali. La sua testimonianza si svolge davanti a una folla composta da diverse componenti della comunità, in un incontro pubblico che si protrae tra emozioni e tensioni.

Fatica a parlare, ha gli occhi lucidi, le mani si muovono nervosamente. La sala della Chiesa del Carmine è gremita, ci sono cittadini, simpatizzanti, ex candidati non eletti e i consiglieri della sua maggioranza, tanti non tutti. Accanto a Luigi Vicinanza c’è la sua giunta, professionisti prestati alla politica, che hanno seguito la linea del sindaco fino all’ultimo giorno. A pochi metri dalla sua ex sede elettorale dove due anni prima le lacrime erano di gioia per una vittoria larga e solida, l’ormai ex sindaco non le manda a dire. Ancora uno scioglimento per Castellammare. Lei ha avuto pressioni dalla camorra in questi anni? «Mai e andiamo via a testa alta e con le mani pulite. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L'intervista a Luigi Vicinanza: «Testa alta e mani pulite: lasciato solo contro i clan»

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