L'ex sindaco di Castellammare di Stabia ha dichiarato che il suo gruppo lascia la carica a testa alta, sostenendo di non aver mai ricevuto tangenti, ma di aver subito attacchi e critiche dure. Ha aggiunto che la città è vittima di una lotta interna al Partito Democratico, e ha affermato che la sua amministrazione ha affrontato solo scontri e polemiche, senza coinvolgimenti illegali.

«Andiamo via a testa alta e con le mani pulite. Qui non abbiamo preso mazzette, ma solo mazzate ed è evidente che Castellammare sia un caso nazionale». Luigi Vicinanza da ieri pomeriggio è l'ex sindaco di Castellammare di Stabia, dopo lo scioglimento per "accertati condizionamenti della criminalità organizzata" sancito dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Già ieri, Vicinanza ha puntato il dito contro «la componente più giustizialista e settaria del Pd guidato da Elly Schlein» e, da ex direttore de L'Espresso, ha ribadito: «Non ho mai frequentato personaggi ambigui, non ho in agenda numeri di faccendieri e camorristi, non accetto passaggi su barche o gommoni da personaggi discutibili. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castellammare di Stabia, l'ex sindaco Luigi Vicinanza: «Andiamo via a testa alta. Nessuna "mazzetta", solo mazzate. Questa città vittima di una lotta interna al Pd»

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Castellammare di Stabia. Il sindaco Luigi Vicinanza

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