L' Inps risponde dopo 16 anni con un no alla richiesta di Miriam malata di Parkinson | ma lei è morta del 2023

Dopo sedici anni di attese, l’Inps ha risposto con un rifiuto alla richiesta di assistenza di una donna affetta da Parkinson. La richiesta risale a più di un decennio e mezzo fa, mentre la donna è deceduta nel 2023. La comunicazione ufficiale è arrivata solo dopo tutto questo tempo, senza approvazioni o concessioni di benefici.

Sedici anni. Tanto ci ha impiegato l’Inps a dare risposta a una cittadina. Che, per altro affetta da una patologia degenerativa, nel frattempo è deceduta. E non è quindi riuscita vedere la conclusione della sua domanda. Questa la storia. Il 15 marzo del 2010 Miriam Paggi, all’epoca 65 anni, inoltra un’istanza all’Inps. Non è dato al momento risalire all’oggetto preciso, se si tratti di una richiesta di pensione, di riscatto della laurea sempre ai fini pensionistici o se di un aggravamento della condizione clinica. «Ho cercato ovunque nelle sue carte — racconta il marito, Massimo Fusco, 82 anni, una vita trascorsa con Miriam e che ha ricevuto la missiva incredulo del ritardo — ma non sono riuscito a trovare la richiesta». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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