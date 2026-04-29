Miriam morta dopo un pugno in stazione | condannato a 10 anni il giovane che la colpì

Un fatto accaduto a Bergamo nel luglio 2022 ha portato alla condanna di un giovane a dieci anni di carcere. Durante un episodio in stazione, l'uomo ha sferrato un pugno che ha causato la morte di una donna. La vittima non si è più risvegliata dopo l'aggressione. La sentenza è stata emessa in seguito all'analisi dei fatti e delle prove raccolte nel procedimento giudiziario.

Bergamo. 21 luglio 2022. Un gesto improvviso, un pugno sferrato quasi senza guardare, segnò il destino di una donna che da quel momento non si sarebbe più risvegliata. Miriam Migliore, 41 anni, viveva in stazione come il giovane che l’ha colpita, Hacana Sabri, oggi 25enne. Quella sera il ragazzo era stato aggredito e picchiato da un’altra persona, poi fuggita. Soccorso dai sanitari, stava per essere caricato in ambulanza quando Miriam si avvicinò per consegnargli uno zainetto. In quell’istante, secondo la versione sostenuta dall’imputato, lui non si accorse di chi avesse davanti e reagì d’impulso, colpendola con un pugno. L’impatto fu devastante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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