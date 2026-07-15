Sessant'anni fa, l'Inghilterra vinse il suo unico Mondiale, battendo in finale la Germania Ovest. La partita si concluse con un gol controverso, considerato da alcuni un gol fantasma, che diede il vantaggio alla squadra britannica. La finale si giocò in uno stadio di Londra e fu la prima volta che l'Inghilterra conquistò il titolo mondiale. La vittoria resta l’unica nel suo genere per la nazionale inglese.

Sessant'anni fa l'Inghilterra conquistava il suo unico Mondiale grazie alla discussa finale contro la Germania Ovest. Una storia fatta di campioni, un gol fantasma e di quel «It's coming home» che ancora oggi accompagna i sogni dei tifosi inglesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Inghilterra e una coppa che manca da ormai sessant'anni: la storia della finale mondiale 1966 e del primo gol fantasma

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