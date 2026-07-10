L’amministratore delegato di Bancomat ha dichiarato di lavorare per sviluppare l’Europa dei pagamenti digitali. Ha spiegato che negli ultimi due anni l’attività dell’azienda si è evoluta con l’obiettivo di rafforzare i pagamenti elettronici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti in corso o sui tempi di implementazione. La strategia si concentra sulla creazione di un sistema più integrato a livello continentale, senza indicare partnership o collaborazioni particolari.

Dottor Burlando, in questa era di pagamenti sempre più digitalizzati, come sta cambiando l’attività di Bancomat? «Due anni fa è entrato nella compagine sociale di Bancomat, come primo azionista, il Fondo Strategico Italiano: da allora abbiamo superato il precedente assetto, assimilabile a quello di un consorzio di banche, e siamo diventati a tutti gli effetti un’azienda di mercato, benché sempre con il supporto attivo delle banche partner. Oggi, in un momento geopolitico così cruciale, la nostra ambizione è quella di diventare un punto di riferimento italiano ed europeo nel settore dei pagamenti. Vede, in questo settore ci sono, sì, molte aziende europee forti, ma in questi anni è mancato un coordinamento: non siamo riusciti a mettere a sistema le nostre competenze per renderci indipendenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bancomat, l’ad Burlando a TPI: “Lavoriamo per costruire l’Europa dei pagamenti digitali”

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