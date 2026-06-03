Assicurazioni e pagamenti digitali | accordo Prima e Adyen
Adyen e Prima Assicurazioni hanno siglato un accordo strategico per gestire in modo condiviso i pagamenti in-store nelle agenzie distribuite sul territorio italiano. La collaborazione riguarda l’implementazione di sistemi di pagamento digitali all’interno delle agenzie partner. La piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen fornirà le soluzioni per semplificare le transazioni, mentre Prima Assicurazioni si occuperà della rete di agenzie sul territorio nazionale. L’obiettivo è ottimizzare i pagamenti effettuati dai clienti presso le agenzie fisiche.
(Adnkronos) – La piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen e la società insurtech Prima Assicurazioni hanno formalizzato un accordo strategico finalizzato alla gestione unificata dei pagamenti in-store all'interno delle agenzie partner distribuite sul territorio italiano. Il programma di implementazione hardware e software, avviato nei primi mesi dell'anno, ha già comportato l'attivazione di oltre mille terminali di pagamento, strutturando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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