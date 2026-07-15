Un uomo coinvolto in un’indagine ha dichiarato di non conoscere Lavitola e Ranucci, affermando di non sapere chi fossero e di non aver mai avuto contatti con loro. Secondo gli inquirenti, invece, l’indagato era in comunicazione con Tavares, considerato il suo referente. La dichiarazione è stata presentata in occasione di un interrogatorio, durante il quale l’indagato ha deciso di non rispondere alle domande.

«Non so chi sia Valter Lavitola e non conosco Sigfrido Ranucci, non sapevo fosse un giornalista». Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Pellegrino D'Avino, un componente della banda che secondo l'accusa ha organizzato l'attentato al conduttore di Report, ma ha deciso davanti ai pm titolari dell'indagine di fare dichiarazioni spontanee. Il suo racconto, in base a quanto si apprende, si è concentrato sostanzialmente sulla figura di Gomes Clesio Tavares, il factotum di Lavitola, che avrebbe svolto un ruolo di intermediario nel pianificare l'azione dinamitarda del 16 ottobre scorso. Il rapporto con Gomes Tavares L'indagato, davanti ai magistrati della Dda, non ha negato il suo rapporto con il cittadino camerunense, che da qualche mese è tornato in patria. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - L'indagato ai pm: "Non conosco né Lavitola né Ranucci". Per gli inquirenti D’Avino era in contatto con il factotum Tavares

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