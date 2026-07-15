Uno degli indagati nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro un giornalista ha dichiarato di non conoscere la persona coinvolta né di aver mai sentito parlare di lui. La difesa sta costruendo la strategia legale dell’indagato, che è stato ascoltato dai pubblici ministeri. L’indagine riguarda l’attacco avvenuto lo scorso ottobre contro il giornalista, conduttore di un programma televisivo. Nessuna ulteriore informazione è stata resa pubblica sulle motivazioni o sui responsabili.

Prende forma la strategia difensiva di Pellegrino D’Avino, uno degli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sull’attentato dinamitardo compiuto lo scorso ottobre ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Nel corso dell’interrogatorio davanti ai pubblici ministeri, D’Avino – che è stato arrestato lo scorso 30 giugno – ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee, per poi avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. Ranucci? Non so chi sia. L’uomo, assistito dall’avvocato Antonio Falconieri, ha preso le distanze dai principali protagonisti indicati nell’indagine. “Non conosco Lavitola, qualche volta ho lavorato con Gomes Clesio Tavares con cui mi conosco da tempo per avere fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, uno degli arrestati ai pm: “Non conosco Lavitola, né sapevo chi fosse Ranucci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato Ranucci, indagato D’Avino a pm: ‘Lavitola? Il conduttore Report? Non li conosco’L’imputato coinvolto nell’attentato a Ranucci ha dichiarato ai pm di non conoscere Lavitola, conduttore di Report, né altre persone coinvolte.

Attentato Ranucci, uno degli arrestati era già ai domiciliari perché fermato dai carabinieri con la drogaUn uomo coinvolto nell’attentato contro un giornalista a Pomezia il 16 ottobre 2025 sarà ascoltato il 2 luglio dal gip del Tribunale di Roma.

Temi più discussi: Attentato Ranucci, indagato Lavitola: è uno dei presunti mandanti; Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Botteri: Colpisce che Ranucci definisca Lavitola suo amico fraterno.

SCOSSA. L’attentato a @SigfridoRanucci , le #indagini e lo #stop alle repliche di @reportrai3 aprono uno scontro sulla #libertàdistampa e sul futuro della @rai . L’analisi di #CarloDiStanislao. @ladolcevitamag_ #editoriale #attualità x.com

Attentato a Ranucci, presunto esecutore a pm: Non conosco Lavitola e non so chi sia il giornalistaPellegrino D’Avino è uno degli arrestati come presunto esecutore dell'attentato all'abitazione del conduttore di Report, con lui altri tre: Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis. Va ... rainews.it

Nessuno scontrino o quasi in cinque anni: scoperta evasione da un milione di euro in un ristorante di Torre Canne reddit

I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido RanucciManca un movente chiaro e Valter Lavitola, accusato di essere il mandante, progettava di far entrare in politica Ranucci ... ilpost.it