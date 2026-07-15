L’imputato coinvolto nell’attentato a Ranucci ha dichiarato ai pm di non conoscere Lavitola, conduttore di Report, né altre persone coinvolte. Le sue parole sono state essenziali per le indagini, che continuano a raccogliere testimonianze e prove. Finora, non sono stati rivelati altri dettagli o collegamenti ufficiali tra le parti coinvolte.

Poche parole ma che potrebbero pesare un gioco non indifferente sul proseguimento delle indagini. Una serie di dichiarazioni quelle dell’imputato che sono però potrebbero essere considerate anche le classiche smentite rese da chi ovviamente non può svelare retroscena: “Non conosco Lavitola, qualche volta ho lavorato conGomes Clesio Tavares con cui mi conosco da tempoper avere fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania.Ranucci? Non so chi sia, non lo conoscevo“. Insomma, uno sparare a zero su tutte le persone che sembrano orbitare intorno alla inquietante vicende e su cui gli inquirenti stanno cercando di ricostruire contatti e background per svelarne dinamiche e soprattutto movente che avrebbe spinto a pianificare e quindi compiere l’estremo gesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato Ranucci, indagato D’Avino a pm: ‘Lavitola? Il conduttore Report? Non li conosco’

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07-07-2026 - Attentato a Ranucci, indagato per strage Valter Lavitola

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