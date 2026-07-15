L' incendio nel Salento | due ore per avere il canadair serre bruciate e abitazioni evacuate È doloso
Un incendio nel Salento ha interessato il Parco naturale regionale di Gallipoli, bruciando serre e causando l’evacuazione di alcune abitazioni. Sono state necessarie due ore prima che arrivasse un Canadair per intervenire. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio sarebbe stato doloso. L’evento si aggiunge a un’altra emergenza verificatasi nel parco lunedì scorso, che ha coinvolto un vasto incendio nella zona.
Dopo il violento incendio che lunedì ha colpito il Parco naturale regionale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, a Gallipoli, il Salento torna a fare i conti con un’altra emergenza. Questa volta a essere devastato dalle fiamme è stato il territorio delle Serre di Ruffano, uno dei polmoni verdi più importanti dell’intero Capo di Leuca. Un vasto rogo ha danneggiato gravemente il patrimonio naturalistico e ha messo a rischio la sicurezza dei residenti. Numerose le abitazioni evacuate per precauzione. Cosa è successo Le fiamme hanno lambito anche la chiesa della Madonna della Serra. La desolazione nelle parole del sindaco, Antonio Cavallo: «Incendio sicuramente doloso, è andato distrutto il nostro patrimonio verde». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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