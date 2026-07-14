Incendio a Ruffano | fiamme alla Madonna della Serra nel Salento Evacuate alcune abitazioni

Un incendio sta interessando la zona della Madonna della Serra a Ruffano, nel Salento, coinvolgendo un’area naturale e storico-religiosa molto frequentata. Sul posto sono state evacuate alcune abitazioni vicine. Le fiamme si sono sviluppate nelle ultime ore e stanno interessando una vasta porzione di territorio. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sull’entità dei danni. Le autorità stanno intervenendo con i mezzi disponibili per contenere il rogo.

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona della Madonna della Serra a Ruffano, una delle aree naturalistiche e storico-religiose più preziose e frequentate delle Serre Salentine. Il rogo, alimentato dal vento, sta divorando diversi ettari di macchia mediterranea, sollevando una fitta coltre di fumo visibile anche a grande distanza. Sono state evacuate alcune abitazioni L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando le prime segnalazioni hanno descritto un fronte di fuoco in rapida estensione lungo i costoni della serra, a circa 170 metri sul livello del mare. Sul posto sono immediatamente confluite le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile per tentare di arginare l'avanzata delle fiamme, rese ancora più pericolose dalla fitta vegetazione e dalla morfologia impervia del terreno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Ruffano, vasto incendio sulla collina Madonna della Serra: evacuate abitazioni

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