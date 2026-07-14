Incendio a Ruffano | fiamme alla Madonna della Serra nel Salento Evacuate alcune abitazioni

Da quotidianodipuglia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio sta interessando la zona della Madonna della Serra a Ruffano, nel Salento, coinvolgendo un’area naturale e storico-religiosa molto frequentata. Sul posto sono state evacuate alcune abitazioni vicine. Le fiamme si sono sviluppate nelle ultime ore e stanno interessando una vasta porzione di territorio. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sull’entità dei danni. Le autorità stanno intervenendo con i mezzi disponibili per contenere il rogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona della Madonna della Serra a Ruffano, una delle aree naturalistiche e storico-religiose più preziose e frequentate delle Serre Salentine. Il rogo, alimentato dal vento, sta divorando diversi ettari di macchia mediterranea, sollevando una fitta coltre di fumo visibile anche a grande distanza. Sono state evacuate alcune abitazioni L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando le prime segnalazioni hanno descritto un fronte di fuoco in rapida estensione lungo i costoni della serra, a circa 170 metri sul livello del mare. Sul posto sono immediatamente confluite le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile per tentare di arginare l'avanzata delle fiamme, rese ancora più pericolose dalla fitta vegetazione e dalla morfologia impervia del terreno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

incendio a ruffano fiamme alla madonna della serra nel salento evacuate alcune abitazioni
© Quotidianodipuglia.it - Incendio a Ruffano: fiamme alla Madonna della Serra nel Salento. Evacuate alcune abitazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ruffano, vasto incendio sulla collina Madonna della Serra: evacuate abitazioni

Video Ruffano, vasto incendio sulla collina Madonna della Serra: evacuate abitazioni

Notizie e thread social correlati

Ruffano: incendio, a rischio l’oasi naturalistica Madonna della SerraUn vasto incendio si è sviluppato nella zona Madonna della Serra di Ruffano, minacciando l’oasi naturalistica e la chiesa del XVI secolo.

Roma: incendio di sterpaglie a Castel Porziano, evacuate alcune abitazioniUn incendio di sterpaglie si è sviluppato oggi in via del Lido di Castel Porziano, al civico 62, nella zona litoranea di Roma.

madonna della serra incendio a ruffano fiammeInferno sulla collina di Ruffano, l’incendio minaccia il borgo: evacuate abitazioni più a rischioIl vasto rogo divampato nella zona della Madonna della Serra per le raffiche di tramontana avanza mettendo in pericolo anche degli immobili e aree del centro urbano. Operazioni di spegnimento in corso ... lecceprima.it

madonna della serra incendio a ruffano fiammeIncendio a Ruffano: fiamme alla Madonna della Serra nel Salento. Evacuate alcune abitazioniUn vasto incendio sta interessando in queste ore la zona della Madonna della Serra a Ruffano, una delle aree naturalistiche e storico-religiose ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web