Incendio tra Lucca e Pisa canadair in azione e abitazioni evacuate ad Asciano

Un incendio di vegetazione si sta sviluppando tra la zona di Lucca e quella di Pisa, coinvolgendo i comuni di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato un canadair per contenere le fiamme. Alcune abitazioni nelle aree interessate sono state evacuate per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

(Adnkronos) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. Durante la notte le attività sono andate avanti con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Dall'alba sono operativi tre Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento, giunti dalle basi di Ciampino, a Roma, e Genova. Nella notte disposte evacuazioni di abitazioni nella zona di Asciano. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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