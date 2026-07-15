Nella semifinale, la Spagna ha dominato la partita contro la Francia grazie a un utilizzo efficace dei terzini nel possesso palla e nel blocco alto. La strategia ha permesso di nascondere il pallone e controllare il ritmo del gioco, influenzando il risultato finale. La presenza e l'azione dei terzini sono state decisive nel mantenere il controllo e nel limitare le iniziative della squadra avversaria. La partita si è conclusa con un dominio della squadra che ha sfruttato meglio queste componenti tattiche.

Arriba España. Una partita dominata contro pronostico, anche se alla fine la differenza l’hanno fatta i terzini. A dirla così, per una semifinale mondiale, fra due grandi nazionali e con quel po’ di talento in campo, suona male. Ma è la verità. Da una parte, Pedro Porro, scelto come MVP del match, giustamente, per una volta, autore del 2-0 che ha sostanzialmente chiuso i conti, dopo che in precedenza era stato non solo impeccabile nel disinnescare prima Barcola e poi Doué, ma sempre pronto a spingere e a partecipare alla manovra e al giro palla dei suoi. E, sul versante opposto, Cucurella, una roccia, sia nel presidiare la fascia sia, in caso di necessità e quando arretrava l’ala tattica Baena, nell’aggiungersi ai difensori centrali per chiudere ogni varco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’importanza dei terzini nel possesso e nel blocco alto: così la Spagna ha nascosto la palla alla Francia e ha dominato la semifinale | L’analisi

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