GUARDA | La Spagna passa in vantaggio contro la Francia dopo che Yamal ha vinto un rigore nel primo tempo

La Spagna è in vantaggio sulla Francia nella prima semifinale della Coppa del Mondo 2026, grazie a un rigore trasformato da Mikel Oyarzabal nel primo tempo. La decisione di assegnare il penalty è arrivata dopo che Yamal ha vinto il calcio di rigore.

2026-07-14 21:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. È in vantaggio la Spagna nella prima semifinale della Coppa del Mondo 2026 dopo che Mikel Oyarzabal ha trasformato un rigore nel primo tempo per portare i campioni d’Europa in vantaggio contro la Francia. In una dura battaglia tra le due potenze mondiali, La Roja prende il vantaggio nell’intervallo. Nonostante alcune occasioni nel primo tempo per Kylian Mbappe e Bradley Barcola, i Les Bleus sono rimasti indietro per la prima volta al torneo di questa estate. Poco prima della prima pausa di idratazione della notte, il terzino dell’Aston Villa Lucas Digne non si era accorto di ciò che lo circondava nell’area di rigore della Francia, facendo oscillare selvaggiamente un piede su una palla in looping nel tentativo di allontanarla dal pericolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Spagna-Belgio 2-1: La Roja in semifinale contro la Francia

Notizie e thread social correlati

GUARDA: La Norvegia passa in vantaggio contro il Senegal mentre Haaland sbaglia un’occasione d’oroLa Norvegia ha segnato il primo gol contro il Senegal, portandosi in vantaggio, mentre un’occasione favorevole per l’attaccante Haaland è finita con...

GUARDA: I piedi magici di Mbappe portano la Francia in vantaggio contro la SveziaKylian Mbappe ha segnato il gol decisivo che ha portato la Francia in vantaggio contro la Svezia nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo.

Argomenti più discussi: Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci; Guarda la Spagna mentre solleva il trofeo di EURO Under 19; Spagna-Belgio 2-1, pagelle e tabellino: provvidenza Merino, Lemmens sbaglia, De Ketelaere meglio di Yamal, Lukaku non la vede mai; Squadre eliminate Mondiali 2026: chi è già fuori dalla Coppa del Mondo.

Roadtrip da Trento alla Spagna per l'eclissi, in solo? reddit