R oma, 7 mag. (askanews) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha conferito l’Ordine del Merito Civile alla relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese “per il suo ampio lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni del diritto internazionale a Gaza”. Leggi anche › Chi è Francesca Albanese, l’inviata Onu a Gaza respinta da Israele Pedro Sanchez conferisce l’Ordine al Merito civile a Francesca Albanese. Le immagini della cerimonia sono state diffuse sul sito della Moncloa, sede del Governo spagnolo. Su X Sanchez ha scritto: “La responsabilità pubblica implica anche l’obbligo morale di non voltarsi dall’altra parte.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Spagna, che nel 2024 ha riconosciuto lo Stato di Palestina, ha chiesto alla Commissione europea di attivare lo "statuto di blocco" per impedire il rispetto delle sanzioni degli Stati Uniti contro Albanese per le indagini condotte su Israele

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“Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Cam - facebook.com facebook