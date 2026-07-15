A Empoli, da aprile, un nuovo commissario di polizia ha iniziato il servizio, provenendo dal Commissariato di Carrara. La sua presenza si concentra sulla lotta allo spaccio di droga e alla microcriminalità, con particolare attenzione alle scuole. La polizia ha rafforzato i controlli nelle aree sensibili e ha avviato incontri con studenti e insegnanti per sensibilizzare sulla sicurezza. Nessun dettaglio su operazioni specifiche o risultati ottenuti.

Empoli, 15 luglio 2026 – Ha preso servizio a Empoli lo scorso mese di aprile dopo essere stato dirigente del Commissariato di polizia di Carrara. Il dottor Pietro Scaramella, dopo tre mesi di lavoro in città, ha potuto ’tastare il polso’ del territorio individuando criticità, ma anche punti di forza di una realtà che definisce “vivace e articolata”. Dottor Scaramella, che impressioni ha avuto della città e del territorio? “Empoli e il territorio sono realtà vivaci. Quello empolese è un commissariato distaccato che deve comunque fare fronte ad una serie di necessità e esigenze. Un aspetto importante è la polizia amministrativa, che i cittadini vedono meno, ma richiede lo stesso impegno della polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’impegno della polizia: “Lotta allo spaccio e alla microcriminalità. Presenti nelle scuole”

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