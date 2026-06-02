La Polizia ha scoperto un nascondiglio di droga in una pineta durante un’operazione contro lo spaccio e la microcriminalità. Con l’arrivo dell’estate, sono aumentati i controlli delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Lotta allo spaccio di droga e al proliferare della microcriminalità. Con l’avvicinarsi dell’estate, si moltiplicano i servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine con l’obiettivo di tetelare la sicurezza dei residenti e dei turisti. Nel pomeriggio di sabato, il Commissariato di polizia di Viareggio, in collaborazione con la Polizia Locale, ha effettuato un controllo nella zona della pineta di Ponente lungo la via Fratti; il servizio, protrattosi durante tutto l’arco del pomeriggio ha portato all’identificazione di 60 persone e al controllo di 30 veicoli. In quest’ultimo caso sono stati elevati dagli agenti due verbali in violazione del codice della starda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta allo spaccio in pineta. Il nascondiglio della droga scoperto dalla Polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lotta allo spaccio di droga, arriva un'unità cinofila per la Polizia Locale. Rinviato per ora l'utilizzo del taserLa Polizia locale di Ravenna ha introdotto un’unità cinofila dedicata al contrasto dello spaccio di droga.

Trentino: tra soccorsi e lotta allo spaccio, il bilancio della PoliziaNegli ultimi dodici mesi, la Polizia in Trentino ha effettuato circa 17 interventi di soccorso, intervenendo su diverse emergenze sul territorio.

Temi più discussi: Polizia di Stato: lotta allo spaccio, sequestrati oltre 5 chili di cocaina liquida. Una arrestata. - Polizia di Stato; Lotta allo spaccio di droga: a Roma arrestate 267 persone e denunciate 234; Lotta allo spaccio e alle baby gang: sequestrati 500 grammi di droga, un'ascia e un bastone con catena; Lotta allo spaccio: a Monfalcone il picco isontino.

La lotta allo spaccio nel capoluogo si fa anche con un supporto aereo che vede e registra gli scambi tra spacciatori e clienti x.com

100 NOTIZIE, TG H. 14:00 DEL 30 MAGGIO 2026: lotta allo spaccio in tutta Italia, blitz anche a Taranto, disavanzo sanità: raccolta firme Fdi e ultimo viaggio di Bakari SackoLOTTA ALLO SPACCIO IN TUTTA ITALIA, 16 ARRESTI A TARANTO: Operazione in tutta Italia a contrasto di spaccio e porto abusivo di armi. Quasi 1400 gli arresti, 16 a Taranto dove nelle operazioni ... studio100.it

Lotta allo spaccio e alle baby gang: sequestrati 500 grammi di droga, un'ascia e un bastone con catenaUna vasta operazione internazionale ha visto in prima linea anche la Squadra Mobile e gli agenti della Prevenzione anti-crimine Umbria-Marche ... perugiatoday.it