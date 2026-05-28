Lotta allo spaccio di droga arriva un' unità cinofila per la Polizia Locale Rinviato per ora l' utilizzo del taser

La Polizia locale di Ravenna ha introdotto un’unità cinofila dedicata al contrasto dello spaccio di droga. La decisione è stata presa senza l’impiego del taser, che era stato richiesto in una mozione di Fratelli d’Italia discussa oggi in commissione. La presenza dei cani sarà utilizzata in operazioni di controllo e ispezione senza coinvolgere associazioni private.

La Polizia locale di Ravenna si doterà di una unità cinofila contro lo spaccio di droga. Ma senza ricorrere, come vorrebbe una mozione di Fratelli d'Italia, discussa questo pomeriggio in commissione, a un'associazione privata. Così da evitare possibili profili di illegalità. Ma ricorrendo a un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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LOTTA ALLO SPACCIO DI DROGA: ARRESTATO 28ENNE | 22/12/2025

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