Il ministro degli Esteri italiano ha definito Roma come la capitale della pace in occasione di due giorni di incontri tra libanesi e israeliani. L'obiettivo è trovare una soluzione alla guerra in Libano e avviare il disarmo di Hezbollah. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno chiesto a un leader israeliano di ritirarsi. La discussione si concentra sulla stabilizzazione della regione e sul fine dei conflitti in atto.

"Roma capitale di pace" è l'auspicio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la due giorni di incontri fra libanesi e israeliani che puntano alla via d'uscita dalla guerra in Libano e al disarmo di Hezbollah. Ieri e oggi si è svolto il sesto giro di colloqui dopo la firma dell'accordo per raggiungere la pace, a Washington, respinto dai giannizzeri filo iraniani paventando la "guerra civile". E sempre ieri, Axios ha svelato che il presidente Donald Trump ha detto in una telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu di iniziare a ritirare le truppe da Siria e Libano. Nella 48 ore romana si cerca di dare il via alle "zone pilota", un paio di aree vicino all'antico castello crociato di Beaufort nel Sud del Libano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Libano, la pace passa da Roma. Gli Usa a Bibi: "Ora si ritiri"

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