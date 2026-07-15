Libano la pace passa da Roma Gli Usa a Bibi | Ora si ritiri

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Esteri italiano ha definito Roma come la capitale della pace in occasione di due giorni di incontri tra libanesi e israeliani. L'obiettivo è trovare una soluzione alla guerra in Libano e avviare il disarmo di Hezbollah. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno chiesto a un leader israeliano di ritirarsi. La discussione si concentra sulla stabilizzazione della regione e sul fine dei conflitti in atto.

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"Roma capitale di pace" è l'auspicio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la due giorni di incontri fra libanesi e israeliani che puntano alla via d'uscita dalla guerra in Libano e al disarmo di Hezbollah. Ieri e oggi si è svolto il sesto giro di colloqui dopo la firma dell'accordo per raggiungere la pace, a Washington, respinto dai giannizzeri filo iraniani paventando la "guerra civile". E sempre ieri, Axios ha svelato che il presidente Donald Trump ha detto in una telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu di iniziare a ritirare le truppe da Siria e Libano. Nella 48 ore romana si cerca di dare il via alle "zone pilota", un paio di aree vicino all'antico castello crociato di Beaufort nel Sud del Libano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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