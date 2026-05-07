Un ex primo ministro israeliano ha commentato la possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran, affermando che si sarebbe potuto raggiungere già a marzo. Secondo lui, con un cambio di leadership nel paese, sarebbe più facile avviare negoziati di pace con Libano e Palestina. Ha anche sottolineato che l’attuale accordo con l’Iran, secondo le voci, sarebbe molto simile a quello firmato nel 2015 e poi abbandonato dall’amministrazione precedente.

«Se l’accordo con l’Iran è quello di cui si vocifera Trump di fatto sta facendo un accordo molto simile a quello concluso da Obama nel 2015 da cui lui si ritirò nel primo mandato. Ma il risultato potrebbe essere comunque tutt’altro che da buttare». A 80 anni suonati, Ehud Olmert non sembra essersi affatto rassegnato al ruolo di illustre pensionato. A pochi mesi da elezioni in Israele che saranno un referendum su Benjamin Netanyahu dopo la strage del 7 ottobre e tre anni di guerre, l’ex premier ammette in un’intervista esclusiva con Open di essere al lavoro per spodestare il leader del Likud e favorire la nascita di un nuovo governo. La foto...🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: L'ex premier Ehud Olmert: Accordo Usa-Iran? Si poteva fare a marzo. Ora via Netanyahu e facciamo la pace con Libano e palestinesi - L'intervista.

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