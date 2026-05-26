Il governo israeliano ha richiamato i riservisti per rafforzare le forze nel Libano e a Gaza, in vista di possibili escalation militari. Il premier ha annunciato l’intenzione di intensificare le operazioni nel nord del paese. Nel frattempo, il presidente turco ha accusato Israele di sabotare i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, sottolineando le tensioni regionali. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.

Con l’attenzione globale concentrata sulla crisi tra Stati Uniti e Iran, scenario nel quale non si può escludere una ripresa delle ostilità, e complice il via libera di Donald Trump a Benjamin Netanyahu per “difendere Israele dalle minacce”, nella Striscia di Gaza e in Libano si rafforza l’offensiva dell’Idf. L’aspetto più preoccupante, però, è che tutto lascia pensare a un ulteriore aggravamento della situazione nei prossimi giorni, soprattutto sul fronte nord. Netanyahu e i ministri dell’estrema destra israeliana, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, continuano infatti a insistere sulla necessità di eradicare completamente Hezbollah. Proprio per questo, secondo quanto riferisce Canale 11, sarebbe in corso una nuova e massiccia mobilitazione di riservisti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu prepara l’escalation in Libano e a Gaza: richiamati i riservisti per rafforzare il fronte nord. Ira di Erdogan secondo cui così Bibi sabota i negoziati di pace tra Usa e Iran

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Netanyahu Just Ordered a Bigger Invasion of Lebanon – But Innocent Lives Are Paying the Price!

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