A Roma si svolgono il 14 e 15 luglio i secondi giorni di negoziati tra Israele e Libano, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sul ritiro dell’esercito israeliano. La riunione, alla sua sesta sessione, coinvolge ambasciatori dei due Paesi. Le discussioni si concentrano sulle modalità di ritiro e sui confini territoriali. La sede dei negoziati è la capitale italiana, con incontri che durano due giorni.

Una due giorni per mettere Israele e Libano nelle condizioni di raggiungere un’intesa. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio Roma fa da cornice al sesto ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele. I cinque round precedenti sono stati ospitati a Washington. Questa volta gli incontri tra le delegazioni avvengono presso l’ambasciata americana. Il nuovo round di colloqui nella capitale è stato annunciato nei giorno scorsi dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro al Council on Foreign Relations di Washington. Nella prima giornata i colloqui, a livello di ambasciatori, si sono protratti per circa cinque ore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - A Roma secondo giorno di negoziati tra Israele e Libano. Ambasciatori cercano accordo sul ritiro dell’esercito israeliano

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