L’IA entra in cattedra | Anthropic lancia Claude for Teachers per rivoluzionare la didattica

Anthropic ha annunciato il lancio di “Claude for Teachers”, un'intelligenza artificiale destinata a supportare gli insegnanti in ambito educativo. La piattaforma mira a semplificare attività come la preparazione delle lezioni e la valutazione degli studenti. La presentazione è avvenuta in un contesto di discussione più ampia sugli effetti dell’intelligenza artificiale sull’apprendimento, ma l’azienda si è concentrata sulla sua applicazione nel settore scolastico.

Mentre il mondo discute se l'intelligenza artificiale renda gli studenti più pigri, Anthropic ha deciso di puntare il riflettore sull'altra metà della cattedra: gli insegnanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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