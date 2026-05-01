Anthropic | arriva Claude Security per scansionare il codice con l’IA

Anthropic ha annunciato il rilascio di Claude Security, una nuova funzionalità in versione beta rivolta ai clienti di Claude Enterprise. Il sistema, denominato Opus 4, permette di scansionare il codice utilizzando l'intelligenza artificiale. La novità si inserisce nel settore della sicurezza informatica, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e la protezione del software. L’obiettivo è migliorare la verifica e il controllo dei codici attraverso l’uso di tecnologie AI.

? Cosa sapere Anthropic lancia Claude Security in versione beta per i clienti Claude Enterprise.. Il sistema Opus 4.7 analizza il codice per prevenire attacchi informatici avanzati.. Anthropic ha lanciato in versione beta pubblica Claude Security per i clienti di Claude Enterprise, introducendo un sistema basato su Opus 4.7 capace di scansionare il codice alla ricerca di vulnerabilità. Lo strumento mira a colmare il divario tecnologico tra i difensori della sicurezza informatica e gli attaccanti, che già dispongono di capacità avanzate grazie all’intelligenza artificiale. Il funzionamento del dispositivo si distacca dai metodi tradizionali basati sulla semplice identificazione di pattern noti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anthropic: arriva Claude Security per scansionare il codice con l’IA AI Will Destroy Crypto Before It Saves It [Here's What's Coming] Notizie correlate Rivoluzione IA: arriva Claude Opus 4.7, il nuovo colosso di AnthropicIl dell’intelligenza artificiale subisce un’accelerazione significativa con l’annuncio ufficiale da parte di Anthropic, realtà che vede tra i suoi... IA e fede: Anthropic interroga i leader cristiani per ClaudeVerso la fine di marzo, la startup Anthropic ha organizzato un vertice di due giorni per confrontarsi con circa 15 leader appartenenti alle... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Caso Mythos: l'AI che trova zero-day in autonomia, il leak su Discord e la nuova economia delle vulnerabilità; Claude Mythos, il modello AI più temuto di Anthropic, è già finito nelle mani sbagliate. TrendAI integra i modelli Claude di Anthropic: focus su AI security e vulnerability discoveryL’accordo porta i modelli Claude nella piattaforma Trend Vision One per potenziare ricerca sulle minacce, automazione e operazioni di sicurezza AI-native lungo l’intero ciclo di vita. 01net.it Troppo pericoloso: perché Claude Mythos di Anthropic spaventa le banche e chi ha violato il sistemaL'azienda fondata da Dario Amodei indaga sull'accesso non autorizzato al nuovo modello di intelligenza artificiale. Cosa è capace di fare ... today.it Un test di sicurezza condotto con l'IA Claude Mythos ha scosso il mondo dei browser: in una sola scansione del codice di @firefox , il modello ha individuato ben 270 vulnerabilità. #Firefox #ClaudeMythos #Cybersecurity #TechNews x.com Cybersecurity, Claude Mythos, il modello di Anthropic è nelle mani della Nsa La National Security Agency (Nsa) starebbe utilizzando Claude Mythos. L’agenzia al centro dello scandalo sulla sorveglianza di massa innescato nel 2013 dalle rilevazioni di Edwa facebook